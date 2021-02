‘L’estate in cui imparammo a volare’, gli amatissimi volti di ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Scrubs’ sono protagonisti della nuova serie tv di Netflix (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo Virgin River e Il Colore delle Magnolie, Netflix si è ufficialmente aperto al filone delle serie tv drammatico-sentimentali e da ieri mercoledì 3 febbraio è disponibile sulla piattaforma streaming L’estate in cui imparammo a volare, tratta dal romanzo best-seller Firefly Lane, scritto da Kristin Hannah e pubblicato da St. Martin’s Press nel 2008 negli Stati Uniti. Suddivisa in 10 episodi di 50 minuti ciascuno, la nuova serie approdata su Netflix racconta ed esplora il legame tra Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke), due amiche che si conoscono fin dai tempi dell’adolescenza. Tully, appena trasferita nella cittadina di Firefly Lane, crea fin da subito un rapporto speciale con Kate, che diventa il suo vero e proprio punto di riferimento. Tully è esplosiva, vivace e dopo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo Virgin River e Il Colore delle Magnolie,si è ufficialmente aperto al filone delletv drammatico-sentimentali e da ieri mercoledì 3 febbraio è disponibile sulla piattaforma streaming L’estate in cuia volare, tratta dal romanzo best-seller Firefly Lane, scritto da Kristin Hannah e pubblicato da St. Martin’s Press nel 2008 negli Stati Uniti. Suddivisa in 10 episodi di 50 minuti ciascuno, laapprodata suracconta ed esplora il legame tra Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke), due amiche che si conoscono fin dai tempi dell’adolescenza. Tully, appena trasferita nella cittadina di Firefly Lane, crea fin da subito un rapporto speciale con Kate, che diventa il suo vero e proprio punto di riferimento. Tully è esplosiva, vivace e dopo ...

