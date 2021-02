La formula degli scienziati per catturare Co2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il taglio delle emissioni di CO2 nell’atmosfera è una misura importante ma potrebbe non essere sufficiente per mantenere gli impegni presi con gli Accordi di Parigi. Gli scienziati lanciano la “carbon capture”. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) (Photo credit should read LINDSEY PARNABY/AFP via Getty Images)“Carbon capture”, potrebbe essere questa la formula per il futuro. catturare il carbonio rappresenterebbe certamente un passo in avanti nella lotta al cambiamento climatico. Premesso che ogni paese parte da un livello diverso di inquinamento l’obiettivo di mantenere la temperatura terrestre sotto ai 2 gradi centigradi diventa una grande sfida a cospetto del tempo che stringe. La cattura del carbonio è una misura su cui, da tempo, gli studiosi del IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) lavorano, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il taglio delle emissioni di CO2 nell’atmosfera è una misura importante ma potrebbe non essere sufficiente per mantenere gli impegni presi con gli Accordi di Parigi. Glilanciano la “carbon capture”. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) (Photo credit should read LINDSEY PARNABY/AFP via Getty Images)“Carbon capture”, potrebbe essere questa laper il futuro.il carbonio rappresenterebbe certamente un passo in avanti nella lotta al cambiamento climatico. Premesso che ogni paese parte da un livello diverso di inquinamento l’obiettivo di mantenere la temperatura terrestre sotto ai 2 gradi centigradi diventa una grande sfida a cospetto del tempo che stringe. La cattura del carbonio è una misura su cui, da tempo, gli studiosi del IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) lavorano, ...

sbonaccini : #Formula1, nasce il 'Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna'. Firmata oggi un'intesa tra il ministro d… - B_R_U_C_E__ : Esistono degli esseri viventi che davvero seguono la Formula E o la superbike? Il calcio femminile è più importante… - Deltacetum : RT @AnaUlcinj: Vi leggo tutti esperti nell'affrontare il dolore,soprattutto se è quello degli altri. Ognuno di noi fa come meglio crede. Pe… - gaiasanatomy : RT @AnaUlcinj: Vi leggo tutti esperti nell'affrontare il dolore,soprattutto se è quello degli altri. Ognuno di noi fa come meglio crede. Pe… - AmehLeameh : RT @AnaUlcinj: Vi leggo tutti esperti nell'affrontare il dolore,soprattutto se è quello degli altri. Ognuno di noi fa come meglio crede. Pe… -