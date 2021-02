Kjaer verso il recupero, Pioli spera di averlo contro la Stella Rossa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Simon Kjaer ha saltato un terzo delle partite di campionato ma l’esito positivo di ieri ha dato speranze di recupero in tempi brevi Simon Kjaer sta recuperando dall’infortunio. Il danese, ieri, ha svolto il consueto controllo e il risultato ha dato esito positivo. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Stefano Pioli, dunque, spera di riaverlo a disposizione entro il match di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado. Ancora out, invece, Matteo Gabbia: da definire i tempi di recupero. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Simonha saltato un terzo delle partite di campionato ma l’esito positivo di ieri ha datonze diin tempi brevi Simonsta recuperando dall’infortunio. Il danese, ieri, ha svolto il consuetollo e il risultato ha dato esito positivo. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Stefano, dunque,di ria disposizione entro il match di Europa Leagueladi Belgrado. Ancora out, invece, Matteo Gabbia: da definire i tempi di. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

