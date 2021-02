INWIT | rinnovato programma per emissioni obbligazionarie da 3 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, società quotata alla Borsa di Milano e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha autorizzato il rinnovo delperEuro Medium Term Notes (EMTN) dell’ammontare di 3di euro. Ilconsiste, si legge in una nota, “in una piattaforma documentale e contrattuale per l’emissione di obbligazioni, scaglionate nel tempo, secondo i programmi di finanziamento della società e le opportunità di mercato, da collocare presso investitori qualificati”. A valere sulEMTN, il consiglio di amministrazione ha autorizzato l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non ...