Inter, Eto’o ricorda il Mondiale per Club: «Un onore affrontare una squadra africana» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Samuel Eto’o ha ricordato la vittoria del Mondiale per Club con la maglia dell’Inter Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter del Triplete, in una Intervista al sito della FIFA ha ricordato la vittoria del Mondiale per Club con la maglia nerazzurra. «I miei ricordi al Mondiale per Club non potrebbero essere migliori, perché ho vinto con l’Inter nel 2010. Ho avuto il piacere di giocare in finale contro un gran team africano, il Mazembe. Ero molto emozionato per il fatto di dover affrontare una squadra del mio continente di nascita e perché volevo garantire la vittoria all’Inter. E’ stato un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Samuelhato la vittoria delpercon la maglia dell’Samuel, ex attaccante dell’del Triplete, in unavista al sito della FIFA hato la vittoria delpercon la maglia nerazzurra. «I miei ricordi alpernon potrebbero essere migliori, perché ho vinto con l’nel 2010. Ho avuto il piacere di giocare in finale contro un gran team africano, il Mazembe. Ero molto emozionato per il fatto di doverunadel mio continente di nascita e perché volevo garantire la vittoria all’. E’ stato un ...

sportli26181512 : Eto'o e il Mondiale per club 2010: 'Vincere è stato un onore. E dopo la partita...': Eto'o e il Mondiale per club 2… - MarchinoOrla80 : @caleee12 @58ForeverSIC @macho_morandi Mah...l'inter era una corazzata anche senza lui quell anno...vai a rivedere… - passione_inter : Eto'o: 'Il Mondiale per club con l'Inter è stato fantastico. La finale col Mazembe è un ricordo indelebile' -… - internewsit : Eto'o e il retroscena al Mondiale per Club: «Mazembe, bel ricordo» - - fcin1908it : Eto'o: 'Un onore vincere il Mondiale nel 2010 con l'Inter'. E retroscena del post-partita - -