Incarico a Draghi, al via le consultazioni. Il nodo è quanto sarà politico il governo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – Oggi il premier incaricato Mario Draghi inizierà le consultazioni con i partiti per capire se avrà una maggioranza nei due rami del Parlamento: non è ancora dato sapere se il suo sarà un governo tecnico-istituzionale o se avrà anche una componente politica. Quello che già invece appare certo, almeno secondo indiscrezioni, è che il premier dimissionario Giuseppe Conte non intende avere incarichi nel prossimo esecutivo. Ieri Draghi ha accettato l’Incarico con riserva Ieri l’ex presidente della Bce ha accettato con riserva (come da prassi) l’Incarico di formare un “governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica“, come precisato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “E’ un momento difficile” ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – Oggi il premier incaricato Marioinizierà lecon i partiti per capire se avrà una maggioranza nei due rami del Parlamento: non è ancora dato sapere se il suountecnico-istituzionale o se avrà anche una componente politica. Quello che già invece appare certo, almeno secondo indiscrezioni, è che il premier dimissionario Giuseppe Conte non intende avere incarichi nel prossimo esecutivo. Ieriha accettato l’con riserva Ieri l’ex presidente della Bce ha accettato con riserva (come da prassi) l’di formare un “di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica“, come precisato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “E’ un momento difficile” ha ...

gualtierieurope : In questo momento bisogna creare le condizioni perché Mario #Draghi possa sciogliere positivamente la sua riserva e… - Quirinale : Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa… - you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - laacemichele : @DeAngelis_tw Perché m5s leu e pd dovrebbero dare la fiducia a Draghi? per consentire a Renzi di dire vedete come s… - EmanuelaSica : RT @ilfattovideo: Draghi, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Pronto un incarico per Conte? No, fatto fuori per mettere le mani sui so… -