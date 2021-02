Il Paradiso delle signore, trama 4 febbraio: un terribile gesto (Di giovedì 4 febbraio 2021) I sentimenti di Salvatore saranno sotto la lente di ingrandimento nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi, giovedì 4 febbraio. La trama odierna della soap opera di Rai 1, infatti, racconta che il giovane non riuscirà ad accettare che la donna che ama, Gabriella, sposi un altro uomo , soprattutto alla luce del bacio che si sono scambiati di recente. Dal canto suo, la ragazza, ora che Cosimo ha risolto i problemi di famiglia legati all'improvvisa morte del padre, sta organizzando il suo matrimonio, ma sarà in preda all' inquietudine e all'ansia: sarà forse a causa di quello che ancora prova per Salvatore? Nel frattempo, zia Ernesta e Silvia converranno che la soluzione paventata da Clelia di partire e lasciare Milano potrebbe essere molto valida in modo da poter spegnere ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 febbraio 2021) I sentimenti di Salvatore saranno sotto la lente di ingrandimento nel corso della puntata de Ildi oggi, giovedì 4. Laodierna della soap opera di Rai 1, infatti, racconta che il giovane non riuscirà ad accettare che la donna che ama, Gabriella, sposi un altro uomo , soprattutto alla luce del bacio che si sono scambiati di recente. Dal canto suo, la ragazza, ora che Cosimo ha risolto i problemi di famiglia legati all'improvvisa morte del padre, sta organizzando il suo matrimonio, ma sarà in preda all' inquietudine e all'ansia: sarà forse a causa di quello che ancora prova per Salvatore? Nel frattempo, zia Ernesta e Silvia converranno che la soluzione paventata da Clelia di partire e lasciare Milano potrebbe essere molto valida in modo da poter spegnere ...

