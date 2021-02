Il Festival di Sanremo Covid-Edition si farà, il via libera del Cts (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sanremo 2021 ci sarà, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno approvato i protocolli di sicurezza disposti dalla Rai Tempi duri per cinema e teatri. Ma per l’evento canoro più atteso dagli italiani, il Covid-19 sembra non rovinare i piani. Giunge finalmente l’autorizzazione dal Cts per il Festival di Sanremo 2021. Secondo le fonti, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai per l’evento. Secondo quanto stabilito, quest’anno il teatro dell’Ariston non prevedrà il pubblico, per ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Nonostante il conduttore in carica Amadeus abbia espresso il desiderio di voler vedere la platea del teatro piena, per una migliore riuscita dello spettacolo, il Cts non si è mostrato d’accordo. Il protocollo Rai ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021)2021 ci sarà, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno approvato i protocolli di sicurezza disposti dalla Rai Tempi duri per cinema e teatri. Ma per l’evento canoro più atteso dagli italiani, il-19 sembra non rovinare i piani. Giunge finalmente l’autorizzazione dal Cts per ildi2021. Secondo le fonti, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai per l’evento. Secondo quanto stabilito, quest’anno il teatro dell’Ariston non prevedrà il pubblico, per ridurre il rischio di contagio da-19. Nonostante il conduttore in carica Amadeus abbia espresso il desiderio di voler vedere la platea del teatro piena, per una migliore riuscita dello spettacolo, il Cts non si è mostrato d’accordo. Il protocollo Rai ...

