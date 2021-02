Grande Fratello Vip 5: Dayane Mello racconta cosa si sono detti lei e Alfonso Signorini in cucurio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorni non facili per Dayane Mello, che ieri ha ricevuto la triste notizia della morte prematura di suo Fratello Lucas di soli 27 anni. Una notizia che ha sconvolto gli inquilini, la macchina intera del Grande Fratello Vip 5 e tutto il pubblico del reality. Il ragazzo, stando a quanto riportato dalle ultime notizie, sarebbe venuto a mancare in un terribile incidente d’auto. Il primo a comunicare la notizia della sua scomparsa è stato Juliano Mello, Fratello della modella brasiliana. Proprio ieri, attraverso i social del Grande Fratello Vip 5, avevamo appresso che Alfonso Signorini, conduttore del reality, si sarebbe recato in cucurio per parlare con la gieffina. ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorni non facili per, che ieri ha ricevuto la triste notizia della morte prematura di suoLucas di soli 27 anni. Una notizia che ha sconvolto gli inquilini, la macchina intera delVip 5 e tutto il pubblico del reality. Il ragazzo, stando a quanto riportato dalle ultime notizie, sarebbe venuto a mancare in un terribile incidente d’auto. Il primo a comunicare la notizia della sua scomparsa è stato Julianodella modella brasiliana. Proprio ieri, attraverso i social delVip 5, avevamo appresso che, conduttore del reality, si sarebbe recato inper parlare con la gieffina. ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - StellaM66827868 : RT @PossibileIt: 'Mio fratello ha un cuore grande, che fin da bambino non sopportava le ingiustizie e sognava un mondo più giusto.' Le par… - CangemiAnnarita : RT @ConcaErika: La cosa che più mi fa incazzare è che questo grande fratello non lascerà un bel ricordo ai ragazzi. Ormai non ricordano nem… -