Governo, Zingaretti “Il Pd come sempre farà la sua parte” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io credo ci siano le condizioni per costruire e portare a compimento questa sfida che il Presidente della Repubblica e ora il professor Draghi stanno tentando. Voglio dire al Paese che il Pd come sempre farà la sua parte”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla direzione del partito.“Per definire il perimetro della nuova maggioranza, credo che sarebbe molto importante che tutte le forze dell’alleanza partecipassero convinte al processo aperto e nello spirito dell’appello del Presidente Mattarella, si apra anche al contributo di forze moderate, liberali, socialiste presenti in Parlamento, questo aiuterebbe la stabilità del Governo – ha aggiunto Mattarella -. Il Pd porterà al confronto il proprio contributo programmatico e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io credo ci siano le condizioni per costruire e portare a compimento questa sfida che il Presidente della Repubblica e ora il professor Draghi stanno tentando. Voglio dire al Paese che il Pdla sua”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, alla direzione del partito.“Per definire il perimetro della nuova maggioranza, credo che sarebbe molto importante che tutte le forze dell’alleanzacipassero convinte al processo aperto e nello spirito dell’appello del Presidente Mattarella, si apra anche al contributo di forze moderate, liberali, socialiste presenti in Parlamento, questo aiuterebbe la stabilità del– ha aggiunto Mattarella -. Il Pd porterà al confronto il proprio contributo programmatico e ...

fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - repubblica : Conte con Zingaretti schiera i 5S per il sì a Draghi. Ma il governo politico può essere un ostacolo - La7tv : #tagada #governoDraghi, la battuta di Alessandro #Sallusti: '#Salvini al governo con Toninelli, Renzi e Zingaretti… - PetrazzuoloF : RT @patriziaprestip: #Zingaretti : voglio ringraziare il Presidente Conte per le parole di oggi e l’importante sostegno che ha dato al gove… - IlModeratoreWeb : Governo, Zingaretti “Il Pd come sempre farà la sua parte” - -