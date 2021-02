Governo, Salvini: “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Per noi l’interesse dell’Italia viene prima dell’interesse di partito. Porteremo al presidente Draghi le nostre richieste: taglio delle tasse, taglio della burocrazia, controllo dei confini. Siamo disponibili a ragionare con tutti per il bene dell’Italia. Certo, Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega“. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della segreteria politica del partito, in merito alle consultazioni per il nuovo Governo di Mario Draghi. “Se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, noi chiediamo l’esatto contrario. Sarà il professor Draghi a dover scegliere se per il futruro dell’Italia sono meglio ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Per noi l’interesse dell’Italia viene prima dell’interesse di partito. Porteremo al presidentele nostre richieste: taglio delle tasse, taglio della burocrazia, controllo dei confini. Siamo disponibili a ragionare con tutti per il bene dell’Italia. Certo,trae la“. Lo ha dichiarato il leader dellaMatteo, al termine della segreteria politica del partito, in merito alle consultazioni per il nuovodi Mario. “Se le richieste disono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, noi chiediamo l’esatto contrario. Sarà il professora doverse per il futruro dell’Italia sono meglio ...

borghi_claudio : Quanti sono quelli che quando gli chiedono cosa deve fare il prossimo governo dice che bisogna RIPRISTINARE LE LIBE… - fattoquotidiano : TUTTI FURIOSI CON #ITALIAVIVA In attesa del nuovo governo, torna in campo la società civile. Lettere aperte, appell… - borghi_claudio : Salvini a #portaaporta 'Il governo non è un fine ma un mezzo' #tuttoqua - LaCiuraRaffaele : RT @VeroDeRomanis: On. #Salvini “ se c’è un governo pronto a tagliare le tasse, aumentare salari e mantenere quota 100 noi ci siamo”. Senat… - Richimolten : @ofresialee Ciò che scrivo è la realtà. Ho votato m5s, Conte non c'era in campagna elettorale, nemmeno a scrivere i… -