"GF Vip", Alfonso Signorini entra nella Casa per Dayane Mello: ecco cosa è successo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un momento davvero difficile per Dayane Mello. Tutti, fuori e dentro la Casa del "Grande Fratello Vip" si sono stretti attorno alla modella sudamericana. La giovane è stata colpita da un gravissimo lutto familiare: il fratello Lucas è morto, a soli 27 anni, in un incidente stradale avvenuto in Brasile la notte scorsa. Appena il GF Vip le ha comunicato la tragica notizia, Dayane è uscita dalle mura domestiche. Dopo circa un'ora la concorrente è rientrata nella Casa di Cinecittà. Non le è mancato il sostegno di Alfonso Signorini…

