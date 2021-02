Frane | Legambiente | “214mila salernitani in aree a rischio” Tutti i dati

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – La frana di Amalfi spingea riproporre irelativi “aidrogeologico, stato dei lavori e abusivismo edilizio”. Scrive: “In Campania il 91% dei Comuni ricade in zone a elevatoin cui risiedono 544 mila persone. La provincia di Salerno quella più a: qui sono esposti quotidianamente oltrecittadini”. Inoltre: “In Campania le demolizione sono al palo: secondo gli ultimi nostripiù del 97% degli abusi edilizi da abbattere è ancora ben saldo alle fondamenta”. L’accusa è fortissima: “La nostra è una regione dai piedi di argilla deturpata dal cemento abusivo. Qui le tragedie del passato, in primis Sarno, hanno insegnato poco o nulla. Del totale di 550 Comuni, 503 (il 91%) ricadono in ...

