Etichette anti - cancro su bevande e cibi, l'Ue prepara il piano per il 2022 - 23 - Produttori in rivolta: è ingiusto (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'anno scorso in Ue si sono ammalati di cancro 2,7 milioni di europei e ne sono morti 1,3 milioni. La Commissione stima che senza un intervento tempestivo nel 2035 i casi aumenteranno del 35%. Per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'anno scorso in Ue si sono ammalati di2,7 milioni di europei e ne sono morti 1,3 milioni. La Commissione stima che senza un intervento tempestivo nel 2035 i casi aumenteranno del 35%. Per ...

f4t_ale : RT @MediasetTgcom24: Etichette anti-cancro su bevande e cibi, l'Ue prepara il piano per il 2023 | Produttori in rivolta: è ingiusto #cancr… - VittorioCurro : RT @MediasetTgcom24: Etichette anti-cancro su bevande e cibi, l'Ue prepara il piano per il 2023 | Produttori in rivolta: è ingiusto #cancr… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Etichette anti-cancro su bevande e cibi, l'Ue prepara il piano per il 2023 | Produttori in rivolta: è ingiusto #cancr… - MediasetTgcom24 : Etichette anti-cancro su bevande e cibi, l'Ue prepara il piano per il 2023 | Produttori in rivolta: è ingiusto… - Carni_Salumi : Etichetta 'anti-cancro' UE: una scelta più che discutibile, perché demonizza alcuni cibi e non tiene conto di molti… -