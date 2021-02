Dalla deforestazione al clima, la difficile vita delle coppie animali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos)() - L'amore ai tempi della deforestazione e dei cambiamenti climatici: per gli animali, la 'vita di coppia', i rituali di corteggiamento e quelli di accoppiamento, sono tutti in salita, e spesso la colpa è dell'uomo. Tra le cause di disturbo all'amore animale, il cambiamento climatico occupa il primo posto, ma anche la deforestazione ha il suo peso così come l'inquinamento acustico, luminoso e da plastica e il bracconaggio. Tra le specie più colpite, oranghi, lucciole, elefanti, salmoni, tartarughe, megattere. Ad accendere i riflettori sulle principali azioni umane che impattano sulla riproduzione delle specie animali, è il Wwf. Agli oranghi manca l'habitat per riprodursi. Partiamo dall'orango, specie tipicamente solitaria. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos)() - L'amore ai tempi dellae dei cambiamentitici: per gli, la 'di coppia', i rituali di corteggiamento e quelli di accoppiamento, sono tutti in salita, e spesso la colpa è dell'uomo. Tra le cause di disturbo all'amore animale, il cambiamentotico occupa il primo posto, ma anche laha il suo peso così come l'inquinamento acustico, luminoso e da plastica e il bracconaggio. Tra le specie più colpite, oranghi, lucciole, elefanti, salmoni, tartarughe, megattere. Ad accendere i riflettori sulle principali azioni umane che impattano sulla riproduzionespecie, è il Wwf. Agli oranghi manca l'habitat per riprodursi. Partiamo dall'orango, specie tipicamente solitaria. ...

LiberoReporter : Dalla deforestazione al clima, la difficile vita delle coppie animali - Stellin62152708 : RT @sofertweets: ?? Una coppia di apicoltori sta cercando di salvare le #api dalla costante deforestazione in #Bolivia per fare spazio alla… - giusepperizzos : RT @sofertweets: ?? Una coppia di apicoltori sta cercando di salvare le #api dalla costante deforestazione in #Bolivia per fare spazio alla… - Laura63257794 : RT @greenMe_it: La coppia boliviana che sta salvando le api dalla deforestazione causata dalle coltivazioni di coca - nicolettagiust1 : RT @sofertweets: ?? Una coppia di apicoltori sta cercando di salvare le #api dalla costante deforestazione in #Bolivia per fare spazio alla… -