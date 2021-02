CTS via libera a Sanremo e sci. Lo sport in rivolta: riaprire subito anche piscine e palestre (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha acceso il semaforo verde per lo sci. Dal prossimo 15 febbraio, seppur con molte limitazioni, sarà possibile nuovamente inforcare gli sci e concedersi una settimana bianca. La notizia era molta attesa dal comparto turistico alimentato dalla passione e dalla pratica dello sci. Lo stop causato dalla pandemia ha messo in ginocchio un settore molto prospero che adesso, a colpi di sci, spera in qualche modo di recuperare almeno una parte della stagione. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dettato una serie di norme molte severe riaprendo le piste di sci (leggi di più). L’intento è quello di scongiurare un’impennata di contagi che potrebbe esser paragonabile a quella provocata dalle vacanze estive sfrenate in Sardegna. La buona notizia per gli operatori dello sci e degli organizzatori del Festival di Sanremo che ha ottenuto analogo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha acceso il semaforo verde per lo sci. Dal prossimo 15 febbraio, seppur con molte limitazioni, sarà possibile nuovamente inforcare gli sci e concedersi una settimana bianca. La notizia era molta attesa dal comparto turistico alimentato dalla passione e dalla pratica dello sci. Lo stop causato dalla pandemia ha messo in ginocchio un settore molto prospero che adesso, a colpi di sci, spera in qualche modo di recuperare almeno una parte della stagione. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dettato una serie di norme molte severe riaprendo le piste di sci (leggi di più). L’intento è quello di scongiurare un’impennata di contagi che potrebbe esser paragonabile a quella provocata dalle vacanze estive sfrenate in Sardegna. La buona notizia per gli operatori dello sci e degli organizzatori del Festival diche ha ottenuto analogo ...

TgLa7 : #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - stebellentani : Il CTS ha dato via libera agli impianti sciistici dal 15 febbraio (solo in giallo) - repubblica : Sanremo, via libera del Cts: il Festival si farà con le disposizioni Rai per blindare l'Ariston - TgrRai : #Sci, via libera del Cts alla riapertura degli impianti sciistici a partire dal 15 febbraio, ma solo in #zonagialla… - RepSpettacoli : Sanremo, via libera del Cts: il Festival si farà nell'Ariston blindato [di Rita Celi] [aggiornamento delle 18:20] -