Covid, varianti «più letali del 40%». In arrivo le prime zone rosse (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA In uno spicchio di Abruzzo, tra le province di Pescara e Chieti, sono già stati rilevati 107 casi (dato parziale, potrebbero essere di più) della variante inglese del coronavirus,...

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - LaStampa : Covid, dove sono diffuse le varianti in Italia: il caso Alto Adige e Abruzzo e il rischio di nuovi lockdown - TV7Benevento : Covid, report Iss: 3 regioni a rischio alto, varianti preoccupano... - livAnnaRita : RT @MediasetTgcom24: Iss, bozza monitoraggio: rischio aumento dei casi senza misure nazionali e locali #Coronavirus -