Coronavirus, sono 760 i nuovi casi in Toscana e i 22 decessi. Dati e grafiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 4. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 754 (18 in meno rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 4. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidcomplessivamente 754 (18 in meno rispetto a ieri)

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 38.651 tamponi effettuati, so… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “Nell’ultima settimana si è fermato il calo dei nuovi casi. Ci sono segnali di inversione di te… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 22.699 tamponi effettuati, sono 912 i… - TeleuniversoTV : Coronavirus – Sono 73 i nuovi positivi in Ciociaria. Non ci sono decessi : - reggiotv : In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 500.314 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 529.075 (allo… -