Carnevale di Monfalcone 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Carnevale di Monfalcone, uno dei più importanti e ricchi della regione, atteso dalla cittadinanza per la sua antica tradizione che coinvolge tutto il territorio della Bisiacaria, per la sua 137° edizione propone un programma delineato dal Comune di Monfalcone e dalla Pro Loco che si articolerà per tutto il mese di febbraio, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato cultura, del Consorzio Isontino Giuliano delle Proloco, di UNPLI Friuli Venezia Giulia, di BCC Staranzano, del Servizio Civile Universale e di Ascom, Confcommercio e Vivacentro.La presentazione del 137° Carnevale di Monfalcone e del 66° numero de “La Cantada”, la nota pubblicazione umoristico-satirica in dialetto bisiàc sui personaggi e i fatti della Bisiacaria, si è tenuta giovedì 4 febbraio, nella Sala del ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildi, uno dei più importanti e ricchi della regione, atteso dalla cittadinanza per la sua antica tradizione che coinvolge tutto il territorio della Bisiacaria, per la sua 137° edizione propone un programma delineato dal Comune die dalla Pro Loco che si articolerà per tutto il mese di febbraio, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato cultura, del Consorzio Isontino Giuliano delle Proloco, di UNPLI Friuli Venezia Giulia, di BCC Staranzano, del Servizio Civile Universale e di Ascom, Confcommercio e Vivacentro.La presentazione del 137°die del 66° numero de “La Cantada”, la nota pubblicazione umoristico-satirica in dialetto bisiàc sui personaggi e i fatti della Bisiacaria, si è tenuta giovedì 4 febbraio, nella Sala del ...

