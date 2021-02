(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladi9, sequel ideale del cult Milano9, diretto daD'e interpretato da Marco Bocci e Alessio Boni, dal 4 febbraio su Amazon Prime Video. Come scoprirete da questadi9, il film diD'non si configura solo come sequel ideale di Milano9, ma si pone come vero e proprio omaggio al, rimodernato grazie a qualche tocco che però non ne altera i tratti essenziali. Violento, frenetico, il sequel si riallaccia al cult di Fernando Di Leo del 1972 raccontando le gesta del figlio di Gastone Moschin e Barbara Bouchet, Fernando Piazza, interpretato da Marco Bocci. Proprio come il padre, anche Fernando, che di mestiere fa ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Calibro 9, la recensione: il poliziottesco chiama, Toni D'Angelo spara - sognidicinema : Presentato fuori concorso al Torino Film Festival 2020, Calibro 9 di Toni D’Angelo si appresta ad arrivare in strea… - Nerdream_it : Da @MinervaPictures e @RaiCinema , ecco #Calibro9, di Toni D'Angelo, sequel spirituale di Milano Calibro 9 già pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Calibro recensione

Movieplayer.it

9: Michele Placido e Marco Bocci in auto Come scoprirete da questadi9 , il film di Toni D'Angelo non si configura solo come sequel ideale di Milano9, ma si pone come vero e proprio omaggio al poliziottesco, rimodernato grazie a qualche ...Nomadland, la: perdere la casa, ritrovare natura e umanità L'exploit di Tahar Rahim e l'... il franco - algerino Rahim se la vedrà con una coppia di veterani deldi Gary Oldman e di ...La recensione di Calibro 9, sequel ideale del cult Milano Calibro 9, diretto da Toni D'Angelo e interpretato da Marco Bocci e Alessio Boni, dal 4 febbraio su Amazon Prime Video. Come scoprirete da que ...Per dare un’idea, parliamo di realtà del calibro di Apple, Microsoft ... e quasi 1.500 reti in tutto il mondo. La recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra. Finalmente... La recensione di Samsung Galaxy ...