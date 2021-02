Bici contro furgone, Simone non ce l’ha fatta: “Addio gigante buono” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un terribile schianto è costato la vita a un ragazzo di 37 anni. La speranza per Simone Izzotti si è spenta in una sala del pronto soccorso dell’ospedale di Teramo. La notizia si è diffusa immediatamente tra gli amici del ragazzo. Tanti i messaggi di dolore, tra tutti un ‘ciao gigante buono’, che racconta molto di chi era Simone Izzotti. Autista di pullman, stimato da tutti, Simone Izzotti stava percorrendo una tratto di strada lungo via Strada provinciale 48, in località Villa Tofo. Era in sella alla sua Bicicletta, quando è stato investito da un furgone che è sopraggiunto all’improvviso. Il mezzo, che trasportava infissi, lo avrebbe colpito in pieno. L’impatto è stato traumatico e violentissimo: quando sono arrivati i soccorsi sul posto, le condizioni del giovane di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un terribile schianto è costato la vita a un ragazzo di 37 anni. La speranza perIzzotti si è spenta in una sala del pronto soccorso dell’ospedale di Teramo. La notizia si è diffusa immediatamente tra gli amici del ragazzo. Tanti i messaggi di dolore, tra tutti un ‘ciao’, che racconta molto di chi eraIzzotti. Autista di pullman, stimato da tutti,Izzotti stava percorrendo una tratto di strada lungo via Strada provinciale 48, in località Villa Tofo. Era in sella alla suacletta, quando è stato investito da unche è sopraggiunto all’improvviso. Il mezzo, che trasportava infissi, lo avrebbe colpito in pieno. L’impatto è stato traumatico e violentissimo: quando sono arrivati i soccorsi sul posto, le condizioni del giovane di ...

