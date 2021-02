Berlusconi: 'La scelta di Draghi va nella direzione indicata da FI' (Di giovedì 4 febbraio 2021) 'La scelta di Mattarella di conferire a Draghi l'incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che indichiamo da settimane, una personalità di alto profilo istituzionale attorno a cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) 'Ladi Mattarella di conferire al'incarico di formare il nuovo governo vache indichiamo da settimane, una personalità di alto profilo istituzionale attorno a cui ...

berlusconi : Il Presidente Della Repubblica ha preso atto delle indicazioni dei partiti ed ha compiuto una scelta dal profilo sq… - PaolinoBonapar1 : RT @lucianoghelfi: #Berlusconi si posiziona: la scelta di #Draghi va nella direzione da me indicata, una personalità di alto profilo intorn… - silviajuve71 : RT @lucianoghelfi: #Berlusconi si posiziona: la scelta di #Draghi va nella direzione da me indicata, una personalità di alto profilo intorn… - aurapara : RT @giure99: Berlusconi apre a Draghi Il presidente di Forza Italia: 'Scelta nella direzione da noi indicata' In fondo, Berlusconi è stato… - Carmela_oltre : RT @RaiNews: #GovernoDraghi, #Berlusconi: 'La scelta di #Draghi va nella direzione indicata da Forza Italia' -