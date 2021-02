laziolibera : Vavro contro Inzaghi: “Mi ha messo fuori squadra” - sportli26181512 : Vavro contro Inzaghi: “Mi ha messo fuori squadra”: Il difensore slovacco si presenta all’Huesca e si toglie qualche… -

HUESCA (Spagna) - Sorride, Denis. La sua avventura è appena iniziata all'Huesca , trattativa conclusa con la Lazio sulla base del prestito a poche ore dal gong del calciomercato invernale. Lo slovacco vuole rilanciarsi in ...... Furlanetto; Novella, Adeagbo,, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, ... peril segno 2 che regola l'affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.25 volte ...Vavro non viene considerato ed è fuori rosa, Parolo non è un marcatore e infine Patric è molto offensivo. Arrivato a zero dal Milan, il 30enne argentino ha impiegato un'ora contro l'Atalanta per conve ...Strakosha è fermo per un problema al ginocchio, ma tornerà in gruppo entro metà settimana Non ci sarà Patric, squalificato per il giallo rimediato a Bergamo (era diffidato). Musacchio è pronto a prend ...