Vaccino Astra Zeneca, non arriva l’ok in Svizzera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non ancora arrivata l’autorizzazione per il Vaccino Astra Zeneca in Svizzera, per adesso “dati non ancora sufficienti” Non ancora arrivata l’autorizzazione per il Vaccino Astra Zeneca in Svizzera. Dopo l’ok in molti paesi europei, per la Svizzera i dati non sarebbero ancora sufficienti. Ecco cosa ha comunicato oggi Swissmedic: “Per quanto concerne il Vaccino di AstraZeneca, i dati finora disponibili e analizzati non sono ancora sufficienti per procedere con un’omologazione. Occorrono ulteriori dati di nuovi studi per ottenere informazioni sulla sicurezza, sull’efficacia e sulla qualità“. Ed hanno ancora aggiunto: “Per giungere a ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non ancorata l’autorizzazione per ilin, per adesso “dati non ancora sufficienti” Non ancorata l’autorizzazione per ilin. Dopoin molti paesi europei, per lai dati non sarebbero ancora sufficienti. Ecco cosa ha comunicato oggi Swissmedic: “Per quanto concerne ildi, i dati finora disponibili e analizzati non sono ancora sufficienti per procedere con un’omologazione. Occorrono ulteriori dati di nuovi studi per ottenere informazioni sulla sicurezza, sull’efficacia e sulla qualità“. Ed hanno ancora aggiunto: “Per giungere a ...

