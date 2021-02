Vaccini, Svizzera non autorizza AstraZeneca: dati non bastano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'autorità Svizzera che regolamenta l'uso dei farmaci ha dichiarato che i dati sul vaccino AstraZeneca non sono sufficienti per dare il via libera e ha chiesto 'nuovi studi'. 'I dati attualmente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'autoritàche regolamenta l'uso dei farmaci ha dichiarato che isul vaccinonon sono sufficienti per dare il via libera e ha chiesto 'nuovi studi'. 'Iattualmente ...

L'autorità svizzera che regolamenta l'uso dei farmaci ha dichiarato che i dati sul vaccino AstraZeneca non sono sufficienti per dare il via libera e ha chiesto 'nuovi studi'. 'I dati attualmente disponibili non ...

Covid, Ordini dei medici all'Aifa: 'Approvare la sperimentazione degli anticorpi monoclonali' | La Svizzera non autorizza AstraZeneca

Vaccini, nuovi contratti per la Svizzera RSI.ch Informazione CF: nessuna decisione concernente fine secondo lockdown

È ancora presto per sapere come e quando si uscirà dal secondo lockdown. Il Consiglio federale vuole osservare la situazione nei prossimi giorni prima di prendere decisioni. Appare però chiaro che un ...

Vaccinazione gratuita in Svizzera per i frontalieri del sanitario

Berna ha deciso di ampliare la cerchia di persone che possono farsi vaccinare gratuitamente contro il Coronavirus in Svizzera ...

