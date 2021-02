Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 3 febbraio: Giancarlo mostra dei video intimi di Aurora, lei scappa in lacrime (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la settimana di programmazione di Uomini e Donne. Infatti, anche più tardi intorno alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori assisteranno ad un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio si tornerà a parlare del Trono over, ovvero di Aurora Tropea e il cavaliere Giancarlo. Mentre in studio non saranno presenti i due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Giancarlo mostra dei video intimi della Tropea Le ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Terzo appuntamento settimanale diContinua la settimana di programmazione di. Infatti, anche più tardi intorno alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori assisteranno ad un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio si tornerà a parlare del Trono over, ovvero diTropea e il cavaliere. Mentre in studio non saranno presenti i due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over:deidella Tropea Le ...

matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - piperlastrega : RT @FiorellaMannoia: Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - luisarizzitelli : RT @FiorellaMannoia: Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. -