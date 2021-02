Tiago Pinto: 'Caso Dzeko risolto, ma non sarà più capitano. Su Fonseca invece...' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La fascia per ora non gli verrà ridata, ma Dzeko e Fonseca hanno firmato l'armistizio. Almeno così dice Tiago Pinto, il general manager della Roma, che oggi ha raccontato un po' tutto quello che ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La fascia per ora non gli verrà ridata, mahanno firmato l'armistizio. Almeno così dice, il general manager della Roma, che oggi ha raccontato un po' tutto quello che ha ...

OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di Tiago Pinto - DiMarzio : Incontro in corso Ausilio-Tiago Pinto a #Milano per lo scambio @Alexis_Sanchez @EdDzeko tra @Inter e… - angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tregua Fonseca-Dzeko, Tiago Pinto “Ma non sarà più capitano” - - Sport_Mediaset : #Roma, #TiagoPinto: '#Fonseca il nostro leader, #Dzeko non è il capitano'. #SportMediaset -