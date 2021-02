Sfide social, attenti alla planking challenge: adolescenti si lanciano contro le auto in corsa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Non si sono ancora spenti gli echi della tragica vicenda della piccola Antonella, morta a dieci anni per una sfida su TikTok, che già si parla di un altro gioco social dalle conseguenze potenzialmente mortali: si chiama planking challenge, spopola tra i ragazzini e consiste nel lanciarsi contro un’auto in corsa mentre gli amici riprendono la scena con il cellulare. I filmati vengono poi condivisi sui social. Il planking challenge approda in Italia Da poco approdata in Italia, gli ultimi episodi di questa sfida di cui si ha notizia sono avvenuti a Gallipoli, provincia di Lecce. I partecipanti della planking challenge devono cogliere di sorpresa gli automobilisti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Non si sono ancora spenti gli echi della tragica vicenda della piccola Antonella, morta a dieci anni per una sfida su TikTok, che già si parla di un altro giocodalle conseguenze potenzialmente mortali: si chiama, spopola tra i ragazzini e consiste nel lanciarsiun’inmentre gli amici riprendono la scena con il cellulare. I filmati vengono poi condivisi sui. Ilapproda in Italia Da poco approdata in Italia, gli ultimi episodi di questa sfida di cui si ha notizia sono avvenuti a Gallipoli, provincia di Lecce. I partecipanti delladevono cogliere di sorpresa glimobilisti e ...

Agenzia_Ansa : Le challenge on line pericolose come possono essere evitate? La polizia postale impegnata in prima linea sul tema o… - Angy18508694 : RT @IlPrimatoN: Un altro gioco social dalle conseguenze potenzialmente mortali - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: Un altro gioco social dalle conseguenze potenzialmente mortali - 57Isamaria : RT @IlPrimatoN: Un altro gioco social dalle conseguenze potenzialmente mortali - IlPrimatoN : Un altro gioco social dalle conseguenze potenzialmente mortali -