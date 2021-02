"Servono risposte all'altezza". L'era Draghi (emozionato) inizia con una cannonata a Conte: stop assistenzialismo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incredibile, ma vero. Mario Draghi è emozionato. Appare emozionato quando si presenta in conferenza stampa dopo l'incontro al Quirinale con Sergio Mattarella durante il quale ha accettato il mandato da premier. La voce, a tratti, quasi un pelo tremolante. Un sorriso che sì, tradisce tensione. Emozione. Chiamatela come volete. E ora inizia la sua sfida: trovare i voti per un governo. E, ad ora, la vicenda pare tutt'altro che scontata. Nella sala delle Feste, Draghi ha esordito ringraziando "il presidente della Repubblica per avermi accordato la fiducia per un incarico per la formazione del nuovo governo". Dunque una frase che con un pelo di malizia, ma forse neppure troppa, sembra una stoccata al suo predecessore, quel Giuseppe Conte uscito definitivamente di scena solo poche ore fa: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incredibile, ma vero. Mario. Apparequando si presenta in conferenza stampa dopo l'incontro al Quirinale con Sergio Mattarella durante il quale ha accettato il mandato da premier. La voce, a tratti, quasi un pelo tremolante. Un sorriso che sì, tradisce tensione. Emozione. Chiamatela come volete. E orala sua sfida: trovare i voti per un governo. E, ad ora, la vicenda pare tutt'altro che scontata. Nella sala delle Feste,ha esordito ringraziando "il presidente della Repubblica per avermi accordato la fiducia per un incarico per la formazione del nuovo governo". Dunque una frase che con un pelo di malizia, ma forse neppure troppa, sembra una stoccata al suo predecessore, quel Giuseppeuscito definitivamente di scena solo poche ore fa: ...

ciropellegrino : «Momento difficile, grave crisi sanitaria. Consapevole dell'emergenza e servono risposte all'altezza. Rispondo posi… - AnnalisaChirico : Se ho ben capito, il governo che non funzionava adesso funzionerà, con gli stessi partiti e lo stesso premier. Gli… - MatteoRichetti : Non ci possiamo più permettere di perdere tempo. Questo spettacolo indecoroso ci sta facendo perdere credibilità. S… - MontiElisa : RT @ilfoglio_it: 'Servono risposte all'altezza della situazione. Spero emerga unità in Parlamento', ha detto #Draghi accettando l'incarico… - SunTzu_sol : @Theskeptical_ «Momento difficile, grave crisi sanitaria. Consapevole dell'emergenza e servono risposte all'altezza… -