Sci alpino, Federica Brignone: "Gareggerò a Cortina con la testa più libera, spero di essere al 100%" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Federica Brignone si appresta a vivere i Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina con uno spirito un po' particolare. L'azzurra non è stata protagonista di un'annata in Coppa del Mondo dello stesso livello di quella passata, nella quale seppe conquista la Sfera di Cristallo della classifica generale (prima donna italiana a riuscirci), oltre a quella di gigante e di combinata, totalizzando 5 vittorie e 11 podi. Per questo, si guarda all'appuntamento iridato con un po' meno pressioni: "Aspettative per i Mondiali di Cortina? Non sarà facile. Ma ora non sono più la numero uno, penso che andrò a Cortina con la testa più libera", le parole dell'azzurra (fonte: Ansa), intervistata nel corso del forum Global Sports Week a pochi giorni dal via della ...

