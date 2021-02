Renzi e i sauditi | shock | becau?se seconda parte

BentivogliMarco : L'iniziativa di Renzi con i Sauditi non mi piace ed e' sbagliata e inopportuna(come quella di Conte). Questa vigne… - fattoquotidiano : 'La verità è che Renzi è una persona educata...', l'amara ironia di Paolo Hendel sul viaggio del leader di Italia v… - StefanoFeltri : +++Renzi, l’intervista al principe saudita: celebra il regime, ecco il video +++ Mentre @ItaliaViva va alle consu… - ilpost : Renzi e i sauditi: shock, becaüse seconda parte - guidotweet : @Sofiajeanne @mastrobradipo Sarà che sono abituato a Pannella - un grand’uomo egocentrico ma tutt’altro che cinico,… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi sauditi

Come ha insegnato, quando stava sfasciando il Pd, in ogni mondo organizzato, per ognuno che ...problemi ci sono se a qualcuno viene in mente di tagliare le forniture delle armi agli amici,...Because "il regime saudita è un baluardo contro l'estremismo islamico" no, davvero noElsa Fornero attacca Matteo Renzi: "Dov'è il senso responsabilità di una persona che apre una crisi di governo, va in Arabia Saudita e poi torna come se non fosse successo nulla. Non ha capito niente!Renzi ha finalmente scoperto le carte, facendo saltare il tavolo con gli ex colleghi di maggioranza. Non vi stupite, ha sempre avuto un obiettivo chiaro e mai realmente celato: far cadere Giuseppe Con ...