Omicidio Roberta Siragusa, effettuata l’autopsia prime indiscrezioni: «Corpo dilaniato» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roberta Siragusa uccisa a Caccamo: l’autopsia eseguita ieri sul Corpo non è stata sufficiente per chiarire le cause di morte della 17enne. Secondo le indiscrezioni che trapelano, la giovane sarebbe stata “Stordita e bruciata dal suo assassino”. Si escluderebbe dunque che la vittima sia stata strangolata. Sono queste le prime indiscrezioni emerse circa l’esame autoptico effettuato ieri sul Corpo della ragazza uccisa e gettata da un burrone nella notte tra il 23 e il 24 gennaio scorsi. Il suo cadavere è stato rinvenuto, deturpato e parzialmente bruciato, nelle campagne di Caccamo dopo che il fidanzato di Roberta si è presentato dai carabinieri e li ha condotti sul posto. Pietro Morreale è accusato di Omicidio volontario ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)uccisa a Caccamo:eseguita ieri sulnon è stata sufficiente per chiarire le cause di morte della 17enne. Secondo leche trapelano, la giovane sarebbe stata “Stordita e bruciata dal suo assassino”. Si escluderebbe dunque che la vittima sia stata strangolata. Sono queste leemerse circa l’esame autoptico effettuato ieri suldella ragazza uccisa e gettata da un burrone nella notte tra il 23 e il 24 gennaio scorsi. Il suo cadavere è stato rinvenuto, deturpato e parzialmente bruciato, nelle campagne di Caccamo dopo che il fidanzato disi è presentato dai carabinieri e li ha condotti sul posto. Pietro Morreale è accusato divolontario ...

