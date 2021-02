Niente Conte ter | niente voto | Mattarella convoca Draghi Dalla padella alla brace

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb –: fallito il tentativo di Fico di dar vita alter,esclude ilanticipato eper un “governo di alto profilo”. Ieri sera il presidente della Camera, il “compagno” Fico, ha riferito al capo dello Stato che la maggioranza giallofucsia non aveva raggiunto un accordo per dar vita a un nuovo esecutivo. Pertantoha preso in mano la situazione: oggi alle 12 l’ex presidente della Bce salirà al Colle.avrà mandato pieno per dar vita a un governo del Presidente, tecnico-istituzionale. Resta da capire se ci saranno anche ministeri affidati a politici, dando per scontato che quelli economici saranno affidati ...