Napoli, torna dal prestito Zedadka: “Molto felice di essere tornato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La sessione invernale di calciomercato in quel di Napoli è terminata, come prevedibile, senza sussulti. Le poche operazioni registratesi sono state in uscita. Prima Arkadiusz Milik al Marsiglia, poi Fernando Llorente all’Udinese. Un’operazione di snellimento che non ha visto alcun acquisto arrivare alle pendici del Vesuvio. O quasi, perché qualcuno è arrivato. Si tratta di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La sessione invernale di calciomercato in quel diè terminata, come prevedibile, senza sussulti. Le poche operazioni registratesi sono state in uscita. Prima Arkadiusz Milik al Marsiglia, poi Fernando Llorente all’Udinese. Un’operazione di snellimento che non ha visto alcun acquisto arrivare alle pendici del Vesuvio. O quasi, perché qualcuno è arrivato. Si tratta di L'articolo

poliziadistato : Davide ce l’ha fatta! Questo guerriero di 3 anni ha vinto la sua personale battaglia e finalmente torna a casa Fuor… - Enzovit : Ulivieri: ''A Napoli c’è qualcosa che non torna'' - MondoNapoli : Ulivieri: 'Gattuso uomo eccezionale, ma c'è qualcosa che non torna nel Napoli' - - MarcoMassimili6 : RT @poliziadistato: Davide ce l’ha fatta! Questo guerriero di 3 anni ha vinto la sua personale battaglia e finalmente torna a casa Fuori da… - NCN_it : #ULIVIERI: «#GATTUSO? METTERLO IN DISCUSSIONE È UN ERRORE GROSSOLANO. A #NAPOLI C'È QUALCOSA CHE NON TORNA...» -