Lega spaccata in due su Draghi. Governisti e Nord spingono per il sì (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’applauso “spontaneo” per l’uscita di scena di Conte rischia di essere ricordato come l’ultimo momento di unità del centrodestra. Il vertice negli uffici di Montecitorio sull’”opzione Draghi” non scioglie i nodi, viene sospeso, si conclude senza il solito comunicato stampa congiunto. Riunione “interlocutoria”, tutto “prematuro”, niente ultimatum, vedremo, valuteremo, sentiremo cosa ci dice. Eppure, all’interno, l’accordo non c’è. Neppure sulla deLegazione unitaria alle consultazioni, che la Lega pone come obiettivo ma non dato per scontato. “Il voto resta la via maestra, ma siamo realisti, ascolteremo le proposte” ha detto all’uscita Matteo Salvini. Parola d’ordine: “Nessun pregiudizio”, ma ognuno la declina a modo suo. Forza Italia è propensa a dire sì almeno sulla base dei “contenuti”: lotta alla pandemia, campagna vaccinale, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’applauso “spontaneo” per l’uscita di scena di Conte rischia di essere ricordato come l’ultimo momento di unità del centrodestra. Il vertice negli uffici di Montecitorio sull’”opzione” non scioglie i nodi, viene sospeso, si conclude senza il solito comunicato stampa congiunto. Riunione “interlocutoria”, tutto “prematuro”, niente ultimatum, vedremo, valuteremo, sentiremo cosa ci dice. Eppure, all’interno, l’accordo non c’è. Neppure sulla dezione unitaria alle consultazioni, che lapone come obiettivo ma non dato per scontato. “Il voto resta la via maestra, ma siamo realisti, ascolteremo le proposte” ha detto all’uscita Matteo Salvini. Parola d’ordine: “Nessun pregiudizio”, ma ognuno la declina a modo suo. Forza Italia è propensa a dire sì almeno sulla base dei “contenuti”: lotta alla pandemia, campagna vaccinale, ...

La Lega è spaccata come una mela. Da una parte c'è l'ala del 'non si può dire no a Draghi' che comprende - oltre ai soliti Giancarlo Giorgetti, il numero due che da mesi predica la soluzione ...

Draghi e l'incognita dei numeri in Parlamento

Leu al momento è spaccata tra i 7 di Art.1 che sembrano più favorevoli e i 5 di Sinistra italiana ... ora ferma sul no, si spostasse sul sì, tutti o almeno una parte, o se la Lega (131) decidesse alla ...

Alleati in cagnesco, Forza Italia sta in mezzo La Nazione Comunali, Forza Italia e Lega verso la convergenza su Fabrizio. E lui: “Ora o mai più”

Dirigente di partito, campione di preferenze alle scorse Comunali e volto giovane, Fabrizio potrebbe avere le carte in regola per ottenere l’investitura a nuovo candidato sindaco del centrodestra unit ...

