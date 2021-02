Lecce, visite mediche per Maggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È Christian Maggio l’ultimo colpo della sessione invernale di calciomercato in casa Lecce. Il sodalizio giallorosso si è assicurato le prestazioni del difensore classe ’82, svincolatosi dal Benevento, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2021 con opzione per un altro anno. Maggio questa mattina sta svolgendo le visite mediche, nel pomeriggio si aggregherà alla squadra. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È Christianl’ultimo colpo della sessione invernale di calciomercato in casa. Il sodalizio giallorosso si è assicurato le prestazioni del difensore classe ’82, svincolatosi dal Benevento, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2021 con opzione per un altro anno.questa mattina sta svolgendo le, nel pomeriggio si aggregherà alla squadra. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

