Instagram sta testando il feed verticale per le Storie! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Instagram stia sperimentando le storie in verticale che sembra più naturale sugli smartphone rispetto all'attuale format orizzontale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 3 febbraio 2021)stia sperimentando le storie inche sembra più naturale sugli smartphone rispetto all'attuale format orizzontale. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

franzrusso : #Clubhouse ?? è il fenomeno del momento e sta spopolando anche in Italia, sebbene sia ancora solo per iOS. Ma ci son… - TuttoAndroid : Instagram sta testando il feed verticale per le Storie! - MisSunshine___ : RT @eliscrivecose: Ma Im3n J4n3 che imbarazzo sta facendo su quell’instagram ma che vergogna - lovec4ts_ : @nesiaisdead Esatto, io lo ascolto quando capita e di certo non lo difendo, poi ora non é che abbia sta gran carrie… - esaurimentoinc1 : la regina di roma sta cercando ora di far volare una lanterna (sta facendo la live su instagram @ lareginaderoma) #gfvip #tzvip -