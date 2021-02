“Il grande freddo”, una mini clip dedicata a questo inverno dal sapore dolceamaro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) questo inverno verrà ricordato per la sua doppia faccia: nevoso e felice da una parte, triste e desolante dall’altra. Ci siamo presi una pausa dalla vita di montagna consumer per tornare ad un approccio più nobile e spirituale. Abbiamo riscoperto luoghi vicino a casa, abbiamo rivisto il gelo e gli animali riappropriarsi dei propri spazi. La stagione del virus ha congelato ogni cosa. In attesa che gli impianti possano riprendere il loro lavoro, auspichiamo che questa pausa forzata ci faccia riflettere, permettendoci di riscoprire il mondo dello sci in versione Free Touring: Sicurezza, Fantasia e Libertà di esplorare! L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)verrà ricordato per la sua doppia faccia: nevoso e felice da una parte, triste e desolante dall’altra. Ci siamo presi una pausa dalla vita di montagna consumer per tornare ad un approccio più nobile e spirituale. Abbiamo riscoperto luoghi vicino a casa, abbiamo rivisto il gelo e gli animali riappropriarsi dei propri spazi. La stagione del virus ha congelato ogni cosa. In attesa che gli impianti possano riprendere il loro lavoro, auspichiamo che questa pausa forzata ci faccia riflettere, permettendoci di riscoprire il mondo dello sci in versione Free Touring: Sicurezza, Fantasia e Libertà di esplorare! L'articolo BergamoNews.

