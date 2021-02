Grande Fratello Vip, lutto per Dayane Mello: è morto il fratello Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un grave lutto ha colpito Dayane Mello. Nelle ultime ore è morto, a soli 27 anni, il fratello minore Lucas. Ancora non si conoscono le circostanze del decesso. A dare la triste notizia Juliano, un altro fratello della modella brasiliana, in una storia di Instagram. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un graveha colpito. Nelle ultime ore è, a soli 27 anni, ilminore. Ancora non si conoscono le circostanze del decesso. A dare la triste notizia Juliano, un altrodella modella brasiliana, in una storia di Instagram. “Oggi io e la mia famiglia siamo inper … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - ChasingCars_1 : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Semamorepaz : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP -