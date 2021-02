Governo Draghi, la ricerca della maggioranza in Parlamento (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi accetterà il mandato di Mattarella. Pd e Iv annunciano il pieno sostegno, anche i centristi e Forza Italia in appoggio. Lega ago della bilancia? ROMA – L’ex presidente della Bce, Mario Draghi, riceverà a breve dal capo dello Stato l’incarico di formare un nuovo Governo. Le posizioni dei partiti su Draghi Chiaramente, come Conte e Fico, anche il 73enne per anni al comando della Banca Centrale Europea dovrà avere l’appoggio dei partiti attraverso una maggioranza parlamentare. Dal Partito Democratico e da Italia Viva è arrivata rapidamente la massima disponibilità a sostenere questo nuovo percorso. Al contrario, il Movimento 5 Stelle – che ha perso anche il deputato Carelli – ha alzato il muro mentre Fratelli d’Italia chiede il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marioaccetterà il mandato di Mattarella. Pd e Iv annunciano il pieno sostegno, anche i centristi e Forza Italia in appoggio. Lega agobilancia? ROMA – L’ex presidenteBce, Mario, riceverà a breve dal capo dello Stato l’incarico di formare un nuovo. Le posizioni dei partiti suChiaramente, come Conte e Fico, anche il 73enne per anni al comandoBanca Centrale Europea dovrà avere l’appoggio dei partiti attraverso unaparlamentare. Dal Partito Democratico e da Italia Viva è arrivata rapidamente la massima disponibilità a sostenere questo nuovo percorso. Al contrario, il Movimento 5 Stelle – che ha perso anche il deputato Carelli – ha alzato il muro mentre Fratelli d’Italia chiede il ...

