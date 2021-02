Golpe in Myanmar, Onu: la Cina blocca la condanna del consiglio di sicurezza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Braccio di ferro Cina-Onu. Ieri, martedì 2 febbraio, Pechino ha bloccato una risoluzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condannava il colpo di Stato in Myanmar. Lo ha riportato la Bcc, secondo cui l’Onu non ha trovato l’accordo su una dichiarazione congiunta a causa del veto della Cina. Già tre anni fa, nel 2017, Pechino aveva bloccato le iniziative del consiglio sulla questione Rohingya, minoranza mussulmana perseguitata in Birmania. Nel frattempo la “signora” Aung San Suu Kyi, leader de facto del Paese dal 2015, arrestata dai militari il primo febbraio, rischia due anni di carcere per “possesso” illegale di walkie-talkie. Un tribunale locale ne ha ordinato “la detenzione provvisoria, per un periodo di 15 giorni, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Braccio di ferro-Onu. Ieri, martedì 2 febbraio, Pechino hato una risoluzione deldidelle Nazioni Unite cheva il colpo di Stato in. Lo ha riportato la Bcc, secondo cui l’Onu non ha trovato l’accordo su una dichiarazione congiunta a causa del veto della. Già tre anni fa, nel 2017, Pechino avevato le iniziative delsulla questione Rohingya, minoranza mussulmana perseguitata in Birmania. Nel frattempo la “signora” Aung San Suu Kyi, leader de facto del Paese dal 2015, arrestata dai militari il primo febbraio, rischia due anni di carcere per “possesso” illegale di walkie-talkie. Un tribunale locale ne ha ordinato “la detenzione provvisoria, per un periodo di 15 giorni, ...

RaiNews : Migliaia di cittadini hanno deciso di manifestare la propria rabbia per la presa del potere da parte dei militari b… - ispionline : Golpe in #Myanmar: i militari hanno imposto lo stato di emergenza e arrestato #AungSanSuuKyi. La sua immagine di f… - virginiaraggi : Un golpe dell’esercito in Myanmar ha portato all’arresto della leader Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace e… - bacco4249 : RT @RaiNews: #myanmar, #AungSanSuuKyi: i walkie-talkie incriminati sono quelli usati dal servizio di sicurezza della premio Nobel per la… - RaiNews : #myanmar, #AungSanSuuKyi: i walkie-talkie incriminati sono quelli usati dal servizio di sicurezza della premio No… -