Giuseppe Conte se ne va. Le sue macerie economiche no (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giuseppe Conte esce da Palazzo Chigi e lascia l'Italia in balia dei suoi fallimenti.In primo luogo la debacle è proprio sulla politica economica.Nel corso di due mandati l'ex premier non solo non è stato in grado di risollevare le sorti di un'Italia messa in ginocchio dalla pandemia, ma ha addirittura lasciato il Paese peggio di come lo ha trovato.I conti sono presto fatti. Con la disoccupazione al 9.7% e oltre 79.000 posizioni di autonomi chiuse durante lapandemia è chiaro che la sua politica fatta di bonus, lotterie e sostegni una tantum si è rilevata del tutto fallimentare.Il primo decreto, il cosiddetto Cura Italia, avrebbe dovuto risollevare le sorti del Paese. Invece l'assoluta assenza di strategia politica ed economica dell'esecutivo ha ridotto il paese a un gioco alIa lotteria.Tra scontrini, cashback, pagamenti digitali e lotta all'evasione ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 febbraio 2021)esce da Palazzo Chigi e lascia l'Italia in balia dei suoi fallimenti.In primo luogo la debacle è proprio sulla politica economica.Nel corso di due mandati l'ex premier non solo non è stato in grado di risollevare le sorti di un'Italia messa in ginocchio dalla pandemia, ma ha addirittura lasciato il Paese peggio di come lo ha trovato.I conti sono presto fatti. Con la disoccupazione al 9.7% e oltre 79.000 posizioni di autonomi chiuse durante lapandemia è chiaro che la sua politica fatta di bonus, lotterie e sostegni una tantum si è rilevata del tutto fallimentare.Il primo decreto, il cosiddetto Cura Italia, avrebbe dovuto risollevare le sorti del Paese. Invece l'assoluta assenza di strategia politica ed economica dell'esecutivo ha ridotto il paese a un gioco alIa lotteria.Tra scontrini, cashback, pagamenti digitali e lotta all'evasione ...

