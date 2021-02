Effetto Draghi, Piazza Affari è la migliore in Europa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. A spingere Piazza Affari è la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di convocare Mario Draghi al Quirinale alle 12 per conferirgli il mandato di formare un nuovo governo. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 55,11 dollari per barile. Scende molto lo spread, raggiungendo +104 punti base, con un deciso calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,56%. Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva. A spingereè la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di convocare Marioal Quirinale alle 12 per conferirgli il mandato di formare un nuovo governo. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 55,11 dollari per barile. Scende molto lo spread, raggiungendo +104 punti base, con un deciso calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,56%. Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza ...

cheiuan : Mi stupisco di chi si stupisce che uno come Mario Draghi possa sortire questo effetto sui mercati. Fosse per loro… - infoitinterno : L’effetto Draghi sui mercati. Ecco perché 'Super Mario' piace alle Borse - infoitinterno : Borse, l'effetto Draghi spinge Piazza Affari, banche in rally. Spread giù a 105 punti - elisadeamicis1 : @alfredodattorre @andremudadu Un simpatico effetto collaterale del governo #Draghi potrebbe essere la messa in mino… - Simona_Manzini : RT @giudefilippi: Ehm le Borse vanno bene in tutto il mondo, Italia compresa, perché si è capito che i progressi coi vaccini sono reali. A… -