E' morto lo storico capo dei commessi di Montecitorio. Ferretti era in pensione dal 2017 e a Natale si era ammalato di Covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uno dei volti più familiari del personale di Montecitorio, nei cui ruoli aveva passato quarant'anni della sua vita, non c'è più. E' morto ieri Marco Ferretti, storico capo dei commessi della Camera, lottava da Natale contro il Covid. L'assistente parlamentare superiore era andato in pensione nel luglio del 2017. Aveva poco meno di settant'anni ed era originario di Posta, paese in provincia di Rieti. Prima di essere nominato capo dei commessi, ricorda l'Ansa, Ferretti aveva lavorato per tanti anni in Aula ed in sala stampa, diventando un punto di riferimento sicuro per molte generazioni di deputati e giornalisti. Vero scrigno di aneddoti e segreti del Palazzo, era lui ...

