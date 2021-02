Draghi ha accettato l’incarico da Mattarella | cosa succede adesso

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sergioha conferito a Mariodi formare il nuovo governo. L’ex numero uno della Bce ha “con riserva”. L’intenzione del presidente della Repubblica è far nascere un Esecutivo istituzionale di alto profilo, alla luce della mancata intesa tra le forze politiche di maggioranza del governo dimissionario sul progetto di un Conte Ter, ormai naufragato. Marà? Quali sono le prossime tappe?conferisceL’incaricato dal Capo di Stato, come da prassi, hail ruolo “con riserva“. Ora avvierà una serie di “piccole ...

you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - ilpost : Mario Draghi ha accettato l’incarico - pietroraffa : +++ #Draghi ha accettato l'incarico con riserva +++ - kardiamoulwt : RT @you_trend: ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - calciomercatoit : ?? L’ex presidente della BCE Mario #Draghi ha accettato con riserva l’incarico ricevuto da #Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi accettato

è al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica . Il Capo dello Stato ha conferito l'incarico a, che hacon riserva. che non è ancora nato, ma è bastata la convocazione dell'ex presidente della Bce da parte del Capo dello Stato per raffreddare lo spread tra il nostro Btp e il ...13.25 Colle,hacon riserva Il Presidente della Repubblica Mattarella ha affidato a Mariol'incarico di formare un nuovo governo. Mariohal'incarico con riserva. "Il ...Mario Draghi ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ex governatore della Banca D’Italia ha accettato e adesso è il Presidente del Consiglio Incaricato. “Ringrazio ...È arrivato in anticipo, alle 11:55, Mario Draghi. L'ex governatore della Bce è salito al Colle per ricevere l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Incarico che Draghi ha accetta ...