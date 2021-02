Covid, Crisanti: “Rt calcolato in questo modo è presa in giro” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea Crisanti, direttore di microbiologia all’universita’ di Padova, spiega alla Dire cosa non va sul metodo che utilizziamo ormai da diverso tempo per capire l’andamento dell’epidemia di Covid-19. Dopo le polemiche tra la Regione Lombardia e l’Istituto superiore di sanita’ ci si e’ chiesti se il calcolo dei dati sulla situazione epidemiologica fosse da rivalutare, Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea, direttore di microbiologia all’universita’ di Padova, spiega alla Dire cosa non va sul metodo che utilizziamo ormai da diverso tempo per capire l’andamento dell’epidemia di-19. Dopo le polemiche tra la Regione Lombardia e l’Istituto superiore di sanita’ ci si e’ chiesti se il calcolo dei dati sulla situazione epidemiologica fosse da rivalutare,

Adnkronos : #Vaccino #covid Italia, #Crisanti: 'Bisognava chiedere a Amazon per consegna' - fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - Corriere : Crisanti: «Per toglierci la mascherina ci vorranno un paio di anni» - VSalute4 : Per il virologo #Crisanti, il calcolo Rt così come viene fatto “è una presa in giro”. E sul consorzio per il sequ… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Covid, Crisanti: “La prossima estate niente vacanze in spiaggia” -