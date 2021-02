Covid-19: morto Tom Moore, eroe della raccolta fondi contro la pandemia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Diventato un vero e proprio simbolo della lotto contro il Coronavirus nel Regno Unito, Thomas Moore è morto a causa del virus contro cui si è tanto battuto. Veterano della Seconda Guerra Mondiale, il Capitano Tom è deceduto all'ospedale di Bedford dove era stato ricoverato nel corso della giornata di domenica. morto Tom Moore, eroe della raccolta fondi da 30 milioni di sterline contro il Covid Tom Moore era considerato nel Regno Unito un eroe nazionale per via dell'impegno che aveva messo nella raccolta fondi contro il Covid. L'uomo ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Diventato un vero e proprio simbololottoil Coronavirus nel Regno Unito, Thomasa causa del viruscui si è tanto battuto. VeteranoSeconda Guerra Mondiale, il Capitano Tom è deceduto all'ospedale di Bedford dove era stato ricoverato nel corsogiornata di domenica.Tomda 30 milioni di sterlineilTomera considerato nel Regno Unito unnazionale per via dell'impegno che aveva messo nellail. L'uomo ...

