Conte ai Cinque Stelle | Non accetterei mai un ministero

"Non accetterei mai un ministero". Così Giuseppe Conte rassicura il Movimento 5 Stelle, durante i colloqui di queste ore, riguardo un suo possibile coinvolgimento istituzionale nel nuovo governo che Mario Draghi è stato incaricato di formare, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S.

