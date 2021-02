Classifica dei segni zodiacali di oggi | mercoledì 3 febbraio 2021

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ladeidi, vede sorridere Cancro e Scorpione, mentre altra giornata da dimenticare per l’Ariete. Ariete Altra giornata dove vi sentirete fiacchi e spossati, questo si ripercuoterà sul lavoro ed anche in amore dove sarete insopportabili. 2 Stelle Toro Giornata no soprattutto in amore. Sarete nervosi e non avrete voglia di comunicare con il vostro partner, che si sentirà deluso dal vostro atteggiamento. Peggiorerà la situazione col passar delle ore. 1 Stella Gemelli Avrete una giornata di continui cambiamenti di idee, che vi porteranno alcuni problemi sul lavoro. Cercate di essere più decisi. 2 Stelle Cancro Ritorna la tranquillità in amore che mancava da tempo, questo vi farà essere anche più attenti alle esigenze del vostro partner, ...

Il pareggiopadroni di casa arriva al 56' con Bogle , che riceve in area da Basham e batte il ... Le due squadre rimangono ultima e penultima della, col Brighton ancora lontano. ...... 'Per l'Hertha ora conta solo vincere, è l'unico modo per poter uscire dalla zona della... non mi sono ancora allenato con la squadra ma basta leggere i nomigiocatori per capire che con ...SCI ALPINOLa stagione resa molto complessa dalla pandemia suggerisce, forse addirittura impone, di cercare e attuare tutte le sinergie possibili per completare nel modo più ampio i calendari ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il 'maratoneta' del calcio italiano si chiama Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria. E' lui il primatista in serie A nella speciale ...