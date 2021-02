Calciomercato Juventus | insidia Borussia Dortmund | i tedeschi in corsa per l’attacante

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La crisi dovuta al Covid sta mettendo a dura prova i bilanci di tutti i club europei che ormai stanno cambiando le proprie strategie per cercare di allestire squadre sempre più competitive. La mancanza di liquidità si sta facendo sentire come si è visto nelle ultime sessioni di mercato: pochi soldi e molti scambi. LEGGI ANCHE:, in campo contro il razzismo Lanei prossimi mesi comincerà a pianificare la migliore strategia possibile per cercare di puntellare la squadra ed affidare a Pirlo una rosa sempre più competitiva e funzionale alle sue idee. Il centrocampo sarà il reparto che ha bisogno di maggiori investimenti considerando che Ramsey e Rabiot non hanno ancora dato le giuste garanzie.per l’attaccante olandese Memphis ...